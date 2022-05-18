FETÖ iltisakı gerekçesiyle işten atılan kişiyle ilgili mahkeme kararına AYM’den eleştiri

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 02:00

15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ iltisakı iddiasıyla işten çıkarılan bir kişinin açtığı işe iade davası, “güven ilişkisinin zedelendiği” gerekçesiyle reddedildi. Mahkemenin kararında, “FETÖ ile irtibatı bulunduğuna ilişkin şüphenin fesih için yeterli olduğu” savunuldu.

Hakkında soruşturma dahi olmadığını belirterek üst mahkemeye itiraz eden kişi, kararın onanmasının ardından Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu. Başvuruyu görüşen AYM, “adil yargılanma hakkı”nın ihlal edildiğine hükmetti.

Yerel mahkemenin, şirketin değerlendirme ve tespitinin yerindeliğini araştırmadığı belirtilerek “Derece mahkemeleri, FETÖ/PDY irtibatının bulunup bulunmadığını ve dolayısıyla geçerli fesih koşullarının oluşup oluşmadığını tartışmamış, bu konuyu karara bağlamamıştır. Başka bir ifadeyle, derece mahkemeleri gerçek anlamda bir yargısal faaliyet icra etmemiştir” denildi.

