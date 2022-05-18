FETÖ iltisakı gerekçesiyle işten atılan kişiyle ilgili mahkeme kararına AYM’den eleştiri

15 Temmuz'da FETÖ gerekçesiyle işten çıkarılan bir kişinin açtığı işe iade davası, “güven ilişkisinin zedelendiği” gerekçesiyle reddedildi. Söz konusu olay hakkında Anayasa Mahkemesi, “adil yargılanma hakkı”nın ihlal edildiğine hükmetti.

Sefa Uyar
18 Mayıs 2022 Çarşamba, 02:00
FETÖ iltisakı gerekçesiyle işten atılan kişiyle ilgili mahkeme kararına AYM’den eleştiri
Abone Ol google-news

15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ iltisakı iddiasıyla işten çıkarılan bir kişinin açtığı işe iade davası, “güven ilişkisinin zedelendiği” gerekçesiyle reddedildi. Mahkemenin kararında, “FETÖ ile irtibatı bulunduğuna ilişkin şüphenin fesih için yeterli olduğu” savunuldu.

Hakkında soruşturma dahi olmadığını belirterek üst mahkemeye itiraz eden kişi, kararın onanmasının ardından Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu. Başvuruyu görüşen AYM, “adil yargılanma hakkı”nın ihlal edildiğine hükmetti.

Yerel mahkemenin, şirketin değerlendirme ve tespitinin yerindeliğini araştırmadığı belirtilerek “Derece mahkemeleri, FETÖ/PDY irtibatının bulunup bulunmadığını ve dolayısıyla geçerli fesih koşullarının oluşup oluşmadığını tartışmamış, bu konuyu karara bağlamamıştır. Başka bir ifadeyle, derece mahkemeleri gerçek anlamda bir yargısal faaliyet icra etmemiştir” denildi. 


fetö Anayasa Mahkemesi yargı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler