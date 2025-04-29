FETÖ'nün 'sınav usulsüzlüğü' soruşturmasında 11 gözaltı kararı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2014-2015 gelir uzmanlığı yardımcılığına giriş sınavlarındaki usulsüzlüklere ilişkin soruşturmalar kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

FETÖ'nün 'sınav usulsüzlüğü' soruşturmasında 11 gözaltı kararı!
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DHA
Yayınlanma: 29.04.2025 - 09:54

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 2014-2015 gelir uzmanlığı yardımcılığına giriş sınavlarındaki usulsüzlüklere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında; FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi.

Sınav sorularını alarak sınavı kazandığı ve soruların dağıtılmasına aracılık eden, ayrıca örgütsel iletişim aracı 'ByLock' adlı programı kullandığı değerlendirilen toplam 11 şüpheli gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 4 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince operasyon başlatıldı.


Etiketler: #Ankara #FETÖ/PDY #gözaltı #sınav

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