Resmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye Maarif Vakfı’na kaynak aktarılması hakkında karar
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Türkiye Maarif Vakfı’na Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden 1 milyar 871 milyon 857 bin Türk Lirası’na kadar kaynak aktarılabilecek.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan kararda, yurt dışında eğitim hizmeti veren okul, eğitim kurumu ve yurt gibi tesislerin açılması, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi ve öğrencilere burs sağlanması amacı ile Türkiye Maarif Vakfı’na kaynak aktarılacağı belirtildi.
Kaynak tutarı ise 2022 yılı Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden 1 milyar 871 milyon 857 bin Türk Lirası olarak belirlendi.
Karar, 1 Ocak 2022’den itibaren geçerli olacak.
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