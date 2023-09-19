FETÖ operasyonu: Firari eski öğretmen yakalandı

Kırıkkale’de FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında hapis cezası bulunan firari eski öğretmen yakalanarak cezaevine teslim edildi.

DHA
Yayınlanma: 19.09.2023 - 09:08
FETÖ operasyonu: Firari eski öğretmen yakalandı
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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütü FETÖ’nün deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. 

Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince yapılan operasyonda öğretmenlik mesleğinden ihraç edilen firari M.A. ikametinde yakalandı. 

Hakkında hapis cezası bulunan M.A., emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.


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