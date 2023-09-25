FETÖ sanığı eski askeri okul öğrencisine hapis cezası

Adana'da FETÖ'nün 'mahrem imamları' ile haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski askeri okul öğrencisi 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA
Yayınlanma: 25.09.2023 - 17:12
FETÖ sanığı eski askeri okul öğrencisine hapis cezası
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Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık M.B. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın Kara Harp Okulu öğrencisi olduğu dönemde FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun tespit edildiğini ve örgütün sohbet toplantılarına katıldığını belirterek, M.B'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık M.B, savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.


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