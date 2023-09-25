7 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Konya merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 25.09.2023 - 10:24
7 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
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Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasında yer aldığı belirlenen 7 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

7 KİŞİ YAKALANDI

Polis tarafından Konya merkezli Van, Düzce, Malatya, Kilis, Diyarbakır, Aksaray, Şanlıurfa'da yapılan baskınlarda 7 kişi yakalandı.

Şüpheliler Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.


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