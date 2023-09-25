7 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
Konya merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasında yer aldığı belirlenen 7 kişi hakkında yakalama kararı verildi.
7 KİŞİ YAKALANDI
Polis tarafından Konya merkezli Van, Düzce, Malatya, Kilis, Diyarbakır, Aksaray, Şanlıurfa'da yapılan baskınlarda 7 kişi yakalandı.
Şüpheliler Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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