FETÖ şüphelisi 16 şahıs hakkında gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, terör örgütü FETÖ/PDY’nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Terör örgütü FETÖ/PDY’nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan 16 şüpheli hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildi.
Başsavcılık, şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlerin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ettiğini belirtti.
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