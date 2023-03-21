FETÖ şüphelisi eski yarbay Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski yarbay, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalandı.

AA
Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 09:11
FETÖ şüphelisi eski yarbay Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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Güvenlik güçleri, Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, E.T'nin Yunanistan'a kaçmaya çalıştığını belirledi.

GÖZALTINDA

FETÖ ile ilişkili olduğu belirlenen eski yarbay E.T. gözaltına alındı.


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