Edirne'de FETÖ şüphelisi doktora gözaltı
Edirne’de, polis tarafından FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında doktor H.G., polis tarafından gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY şüphelisi doktor H.G.’yi yakalayarak, gözaltına aldı.
H.G.’nin Emniyet'teki işlemleri sürüyor.
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