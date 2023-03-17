Edirne'de FETÖ şüphelisi doktora gözaltı

Edirne’de, polis tarafından FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında doktor H.G., polis tarafından gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 12:45
Edirne'de FETÖ şüphelisi doktora gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY şüphelisi doktor H.G.’yi yakalayarak, gözaltına aldı.

H.G.’nin Emniyet'teki işlemleri sürüyor. 


Doktor EDirne FETÖ/PDY fetö

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