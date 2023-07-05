FETÖ şüphelisi Eskişehir'de gözaltına alındı
Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında bir zanlı yakalandı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen soruşturma doğrultusunda, örgüt üyesi olduğu tespit edilen şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen zanlıyı gözaltına aldı.
Şüphelinin Emniyet'teki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
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