Kastamonu’da FETÖ operasyonu: 1 tutuklama
Kastamonu’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alınarak tutuklandı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, aktif görevde olan K.G. isimli öğretmenin örgütle ilişkili olduğu tespit edildi.
Ekipler tarafından düzenlene operasyonda şahıs evinde gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.G., tutuklandı.
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