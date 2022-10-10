FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.

AA
10 Ekim 2022 Pazartesi, 12:55
FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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Güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti. Kontrollerde Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen Ü.T. yakalandı.

SUÇ KAYDI VARMIŞ

Gözaltına alınan şüphelinin yapılan incelenmesinde "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dosyasının olduğu belirlendi.


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