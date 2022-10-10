FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.
Güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti. Kontrollerde Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen Ü.T. yakalandı.
SUÇ KAYDI VARMIŞ
Gözaltına alınan şüphelinin yapılan incelenmesinde "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dosyasının olduğu belirlendi.
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