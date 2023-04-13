ÇYDD ile tarikat yurtlarını aynı cümlede anınca... Tepkilerin ardından Muharrem İnce'den açıklama geldi!

Yayınlanma: 13.04.2023 - 11:54

Güncelleme: 13.04.2023 - 12:00

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin, dün akşam TV100'de katıldığı programda yaptığı skandal açıklamalara yönelik tepkiler sürüyor.

Yaptığı bir açıklamada, tarikat ve cemaat yurtları ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ni aynı cümlede anan İnce, büyük tepki çekti.

"TALİHSİZ VE HADDİ AŞAN BİR AÇIKLAMA"

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin (ÇYDD) 'özür' çağrısı yapılan açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"TV100'de yayınlanan Sn. Candaş Tolga Işık'ın 'Az Önce Konuştum' programına konuk olan Sn. Muharrem İnce, derneğimizi hukuka aykırı ve yasa dışı yapılar olan tarikat ve cemaatlerle bir tutarak talihsiz ve haddiniz aşan bir örnekleme ve karşılaştırma yapmıştır. Sn. İnce bilmelidir ki ÇYDD bir tarikat değil, Atatürk'ün izinde, Türkan Saylan'ın ışığında çalışan öncü ve örnek bir sivil toplum örgütüdür. Sn. İnce'yi ivedi şekilde özür dilemeye ve sözlerini düzeltmeye davet ediyoruz."

"ÇYDD YÖNETİCİLERİ SİZİ SEVİYORUM"

Tepkilerin ardından Muharrem İnce'den de bir açıklama geldi. İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Çocukların taciz edilmesine hiç toleransımızın olmadığını anlatmak için, hangi kurumun çatısı altında olursa olsun buna karşı çıkacağımızı ifade etmek için, benzeştirmek değil aksine zıt kutuplarda olduğunu ifade etmek için 'ister tarikat yurdunda ister Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği çatısı altında olsun' demecimi tam tersinden anlayıp 'bizi tarikatlarla bir tutamazsınız' diye açıklama yapan ÇYDD Yöneticileri sizi seviyorum."