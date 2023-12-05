İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 9 ilde gerçekleştirilen operasyonda, 10’u darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

İHA
Yayınlanma: 05.12.2023 - 09:55
İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 9 ilde, Başsavcılık tarafından veri karşılaştırılmasına dayalı işlemler neticesinde örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatı ile örgüt mensubiyetlerine dair başka deliller de bulunan Kara ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarına mensup ikisi muvazzaf 4 astsubay ile darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen 10 askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu sabah saatlerinde İzmir dahil 9 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alınırken 2 firari şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü kaydedildi.


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