İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Yayınlanma: 05.12.2023 - 09:55

Güncelleme: 05.12.2023 - 09:55

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 9 ilde, Başsavcılık tarafından veri karşılaştırılmasına dayalı işlemler neticesinde örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatı ile örgüt mensubiyetlerine dair başka deliller de bulunan Kara ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarına mensup ikisi muvazzaf 4 astsubay ile darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen 10 askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu sabah saatlerinde İzmir dahil 9 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alınırken 2 firari şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü kaydedildi.