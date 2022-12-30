FETÖ üyeliğinden aranan hükümlü gardıropta yakalandı
Düzce'de, FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 7 yıl 2 ay hapis cezası olan Taner Yiğit, polisin evine yaptığı baskında gardıropta yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında FETÖ/PDY’ye üye olmak suçundan kesinleşmiş 7 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Taner Yiğit'in, şehir merkezindeki evinde olduğu bilgisine ulaştı. Eve giden polis, Yiğit'in evde olup olmadığını sordu.
Yakınları Yiğit’in evde olmadığını söyledi. Bir süre sonra arama kararıyla eve giden polis ekipleri, Yiğit'i gardırobun içinde yakaladı.
"YOK DİYECEKLER TABİİ"
Polis, gardıroptan çıkan Yiğit'e, "İşi biliyorsun. Saklanmayacaksın. Sabahtan beri yok diyorlar" dedi. Yiğit ise, "Diyecekler tabi" karşılığını verdi.
Gözaltına alınan Taner Yiğit, işlemlerin ardından Düzce Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu’nun sır görüşmesi
- 'Erdoğan buldozer gibi ezip geçer'
- İmamoğlu'ndan Soylu'ya istifa çağrısı
- Çağlayan iki kişinin ismini paylaştı: 'Beni çok üzdü'
- Seçim tarihini belirlediler
- O restoranın kapısına kilit vuruldu
- İBB'nin Fatih tablosuna inceleme
- Pastadan tarih çıktı!
- İmamoğlu'na 'siyasi yasak' isteyen savcıya yeni görev
- 'Zehra sen niye böyle gariban kaldın?'