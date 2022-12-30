Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de yasadışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.

DHA
30 Aralık 2022 Cuma, 14:02
Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı
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54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut birliklerinin, Uzunköprü ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptığı kontrollerde de yasadışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları belirlenen FETÖ/PDY şüphelileri U.P., Z.Y. ve S.D. ile terör örgütü PKK şüphelisi Z.K.'yi yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.


Yunanistan FETÖ/PDY fetö

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