Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de yasadışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.
54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut birliklerinin, Uzunköprü ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptığı kontrollerde de yasadışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları belirlenen FETÖ/PDY şüphelileri U.P., Z.Y. ve S.D. ile terör örgütü PKK şüphelisi Z.K.'yi yakalandı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
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