FETÖ üyesi eski emniyet müdürü Aydın'da yakalandı

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski emniyet müdürü yakalandı.

AA
14 Kasım 2022 Pazartesi, 11:43
FETÖ üyesi eski emniyet müdürü Aydın'da yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulun eski 3. sınıf emniyet müdürü M.K'nin Yenipazar'da bulunduğunu belirledi.

ARAMA KAYDI VARDI

M.K, düzenlenen operasyonla yakalandı. FETÖ propagandası yapmaktan dolayı da arama kaydı bulunduğu belirlenen M.K, işlemin ardından cezaevine gönderildi.


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