Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Gaziantep'te, polis ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
04 Kasım 2022 Cuma, 17:05
Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında bu sabah 5 adrese operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında adreslerde arama yapan ekipler, FETÖ/PDY ile bağlantısı olan ve ismi açıklanmayan 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

 


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