'FETÖ' yalanıyla dolandırıcılık iddiasına 2 tutuklama

05 Eylül 2022 Pazartesi, 10:28

Esnaflık yapan V.B.'yi, 26 Ağustos'ta telefonla arayan kişi, kendisini savcı olarak tanıttı. V.B.'ye kimlik ve hesap bilgilerinin FETÖ'nün eline geçtiğini söyleyen kişi, inceleme için ondan elindeki altın ve paraları istedi.

HER ŞEYİ POŞETE KOYUP TESLİM ETTİ

Panikleyen V.B., telefondan aldığı talimatla elindeki 4 altın bileziği, 64 gram altını ve 400 Euro parayı siyah bir poşete koyup, Fevzi Paşa Caddesi'ndeki üst geçidin altında bulunan çöpün yanına bıraktı. Bir süre sonra kandırıldığını anlayan V.B. polise giderek şikayetçi oldu.

Kent içindeki tüm mobese kameralarını tek tek inceleyen polis, 2 şüphelinin 34 UG 5649 plakalı otomobil ile gelip, siyah poşeti çöpün yanından aldığını belirledi. Ekipler, aracın Şanlıurfa'dan Aydın'a gittiğini, bir süre sonra yeniden dönüşe geçtiğini tespit etti.

TUTUKLANDILAR

Konya'nın Ereğli ilçesinde şüpheli aracı durduran ekipler, şüpheliler Mehmet Ali Şifa ile sürücü İsmail Aslan'ı gözaltına aldı. Karaman'a getirilen 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.