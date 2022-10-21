Fetö yargılamasında 4. gün: 'Atamamı Mehmet Yeşilkaya’ya sorun’
FETÖ'nün “Poyrazköy, Kafes, ÇYDD, Amirallere Suikast” kumpaslarındaki usulsüzlüklere ilişkin Silivri'de görülen davada dördüncü gün geride kaldı. "İlk olarak savunma yapan dönemin Ankara KOM Daire Başkanlığında görevli personel Yalçın Öğreten, “Torpille bu göreve geldim. Bana torpil veren Daire Başkanlığından Hilmi Bey idi. FETÖ getirmedi" dedi.
FETÖ tarafından kurgulanan “Poyrazköy, Kafes, ÇYDD, Amirallere Suikast” davalarındaki usulsüzlüklere ilişkin eski polis ve bilirkişilerin yargılandığı davanın ikinci celsesinde dördüncü gün geride kalırken, Müşteki olarak Deniz Albay Ali Türkşen, ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, Başkan Yardımcıları Av. Sedat Durna ve Lale Platin ile yönetim kurulu üyeleri Cihan Demirci ve ÇYDD vekili Av. Volkan Yalçınkaya duruşmada hazır bulundu.
İlk olarak savunma yapan dönemin Ankara KOM Daire Başkanlığında görevli personel Yalçın Öğreten, “Torpille bu göreve geldim. Bana torpil veren Daire Başkanlığından Hilmi Bey idi. FETÖ getirmedi. Ben de Ahmet Uğurlu ‘çalışacak biri var mı’ diye sorduğunda, Mehmet Taşpınar’a referans oldum. O da halen çalışıyor. Bylock nedeniyle tutuklandım. Lise zamanında FETÖ ile temas ettim; ancak 15 Temmuz’dan sonra gerçeği fark ettim. Etkin pişmanlıktan yararlandım, tahliye oldum” dedi. Öğreten ayrıca Bilirkişi eğitimi almadığını belirtirken, ‘Bu dosyada bilirkişi olarak da değerlendirme uzmanı değildim. Emniyet olarak inceledim’ ifadelerini kullandı.
KLASİK YANIT: HATIRLAMIYORUM
Öğreten’den sonra savunmasına geçilen dönemin KOM Dairesi Başkanlığında Komiser olarak görev yapan Salih Tuna ise “Bilirkişi incelemesi yaptım, değerleme uzmanıydım. Bilirkişi listesinde yer almamaktayız. Bilirkişi yemini etmedim. ÇYDD ve OdaTv haricinde bilirkişi incelemesi yaptığımı hatırlamıyorum. Etkin pişmanlıktan yararlandım” derken, kendisinin atamasıyla ilgili soruyu ‘Mehmet Yeşilkaya o dönemin daire başkanıdır. Neden atandığım, onun değerlendirilmesidir. Bylock ve Eagle isimli programları kullandım’ biçiminde yanıtladı. Duruşmaya 24 Ekim Pazartesi günü saat 10.00’da devam edilecek.
Video Haberler
- Mısır tarlasına inen kartal ve akbaşlar böyle karşılaştı
- 2023 doğumları için çalışmalara başlandı
- Şehir stresinden işte böyle kurtuldular
- O anlar saniye saniye kamerada
- Uludağ'da sonbahar güzelliği havadan görüntülendi
- Şırnak´ta bir gecede 9 bin 570 eve 'veli' ziyareti
- Beylikdüzü'nde kadınların minibüsteki kavgası kamerada
- Denizin ortasında balık tuttular
- Kışlık peynirler tezgahlardaki yerini aldı
- 4 dakikada hastaneye yetiştirdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Sıradaki isim belli oldu
- Liz Truss istifa etti
- Dikkat çeken 'burka' ayrıntısı!
- Araç sahiplerine kötü haber: Yüzde 60 zam geliyor
- Merkez'in kararına 'bomba' yorum
- AKP'de artçı şok...
- 'Belli ki söylediklerime mutlu olmamışlar...'
- 'Kesinlikle oy vermem' dedi, iki partiden yanıt geldi
- Binali Yıldırım trafik kazası geçirdi
- 'Eceliyle ölmedi, öldürüldü'