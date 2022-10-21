Fetö yargılamasında 4. gün: 'Atamamı Mehmet Yeşilkaya’ya sorun’

21 Ekim 2022 Cuma, 13:14

FETÖ tarafından kurgulanan “Poyrazköy, Kafes, ÇYDD, Amirallere Suikast” davalarındaki usulsüzlüklere ilişkin eski polis ve bilirkişilerin yargılandığı davanın ikinci celsesinde dördüncü gün geride kalırken, Müşteki olarak Deniz Albay Ali Türkşen, ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, Başkan Yardımcıları Av. Sedat Durna ve Lale Platin ile yönetim kurulu üyeleri Cihan Demirci ve ÇYDD vekili Av. Volkan Yalçınkaya duruşmada hazır bulundu.

İlk olarak savunma yapan dönemin Ankara KOM Daire Başkanlığında görevli personel Yalçın Öğreten, “Torpille bu göreve geldim. Bana torpil veren Daire Başkanlığından Hilmi Bey idi. FETÖ getirmedi. Ben de Ahmet Uğurlu ‘çalışacak biri var mı’ diye sorduğunda, Mehmet Taşpınar’a referans oldum. O da halen çalışıyor. Bylock nedeniyle tutuklandım. Lise zamanında FETÖ ile temas ettim; ancak 15 Temmuz’dan sonra gerçeği fark ettim. Etkin pişmanlıktan yararlandım, tahliye oldum” dedi. Öğreten ayrıca Bilirkişi eğitimi almadığını belirtirken, ‘Bu dosyada bilirkişi olarak da değerlendirme uzmanı değildim. Emniyet olarak inceledim’ ifadelerini kullandı.

KLASİK YANIT: HATIRLAMIYORUM

Öğreten’den sonra savunmasına geçilen dönemin KOM Dairesi Başkanlığında Komiser olarak görev yapan Salih Tuna ise “Bilirkişi incelemesi yaptım, değerleme uzmanıydım. Bilirkişi listesinde yer almamaktayız. Bilirkişi yemini etmedim. ÇYDD ve OdaTv haricinde bilirkişi incelemesi yaptığımı hatırlamıyorum. Etkin pişmanlıktan yararlandım” derken, kendisinin atamasıyla ilgili soruyu ‘Mehmet Yeşilkaya o dönemin daire başkanıdır. Neden atandığım, onun değerlendirilmesidir. Bylock ve Eagle isimli programları kullandım’ biçiminde yanıtladı. Duruşmaya 24 Ekim Pazartesi günü saat 10.00’da devam edilecek.