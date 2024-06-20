FETÖ’cüler Türkiye’yi Joe Biden’a şikayet etmiş: ABD’li kongre üyelerinin de katkısı var!

Yayınlanma: 20.06.2024 - 11:48

Güncelleme: 20.06.2024 - 11:48

NTV’nin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre, FETÖ’nün içinden gelen itiraflar, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in sağlık durumu ve başka bir eve kaçırılması örgüt içinde çatlağın daha da derinleşmesine neden oldu.

Buna göre terör örgütü mensuplarının kendi gündemini değiştirmek için şimdi de 15 Temmuz darbe girişiminin sekizinci yıl dönümüne günler kala ABD Başkanı Joe Biden’a bir mektup sunmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

Hazırlanan mektupta ABD’li bazı kongre üyelerinin de katkısının olduğu belirtildi.

Edinilen bilgilere göre FETÖ, yeni bir yol arayışına girdi ve ABD Başkanı Biden’a Türkiye aleyhine mektup yazdı.

"TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİNİ ETKİLEMEYE ÇALIŞIYORLAR"

FETÖ’cüler hazırladıkları mektupta, Türk hükümetine karşı yapmaya çalıştıkları darbe girişimine hiç değinmeden, örgüt mensuplarına yönelik ‘haksız politikalar’ izlendiğine yer veriyor.

FETÖ mensuplarının yazdığı mektupta Selahattin Demirtaş, Osman Kavala ve Yüksel Yalçınkaya konularına da yer verdiği öğrenildi.

Mektupla, Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkilere müdahale çabası dikkat çekiyor. ABD’nin Türkiye’ye yaklaşımının “insan hakları temelli” olması talep edilip, ABD Başkanı Biden’ın Türk hükümetine baskı yapması isteniyor.

"FETÖ’CÜLERİN TÜRKİYE’YE DÖNME ÇABALARI SÜRÜYOR"

Mektupta yazılan talepler dikkate alındığında, örgüt mensuplarının Türkiye’ye dönme çabaları da göze çarpıyor. Mektuptaki taleplerden biri Fetullahçı Terör Örgütü’ne mensup tutukluların şartsız serbest bırakılarak işlerine geri dönmelerinin sağlanması.

NTV’nin aktardığına göre FETÖ’cüler, ABD Başkanı Joe Biden’a yazdıkları mektubu henüz paylaşmadı.

Örgüt mektubu paylaşmadan önce bir imza kampanyası düzenlemeye başladı. FETÖ, mektuba atılacak imzaların sayısının artması ile ABD Başkanı Biden üzerinde örgütün etkisini artırmayı hedefliyor.

"NATO ZİRVESİ ÖNCESİ SON HAMLE"

ABD Başkanı Biden'a verecekleri mektubun NATO Liderler Zirvesi’nde de gündeme gelmesi için çalışmalar yapıyorlar. Türkiye’ye karşı kara propaganda yaparak gündemi kendi istedikleri yöne çevirmeye çalışıyorlar.