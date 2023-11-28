Samsun'da aranan FETÖ'den ihraç öğretmen yakalandı

Samsun'da aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ'den ihraç öğretmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 28.11.2023 - 11:10
Samsun'da aranan FETÖ'den ihraç öğretmen yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan meslekten ihraç edilmiş öğretmeni yakaladı.

Hükümlü işlemleri için emniyete götürüldü.


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