Konya merkezli FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
Konya merkezli 5 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.
FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı iddia edilen 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Konya merkezli Aksaray, Kahramanmaraş, Hatay ve İzmir'de yapılan eş zamanlı operasyonda zanlılardan 5'i gözaltına alındı.
Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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