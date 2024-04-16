Konya merkezli FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Konya merkezli 5 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

AA
Yayınlanma: 16.04.2024 - 10:18
Konya merkezli FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
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Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı iddia edilen 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Konya merkezli Aksaray, Kahramanmaraş, Hatay ve İzmir'de yapılan eş zamanlı operasyonda zanlılardan 5'i gözaltına alındı.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


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