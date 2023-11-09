7 yıldır aranıyordu... FETÖ'nün mahrem imamı yakalandı!

FETÖ'nün jandarmadan sorumlu sözde mahrem imamı olan firari C.U., 7 yıl sonra Sancaktepe'de yakalandı. C.U. sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA
Yayınlanma: 09.11.2023 - 12:51
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) içerisinde jandarmadan sorumlu mahrem imamlık yapan ve 7 yıldır firari olan ihraç öğretmen C.U.'nun yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda hakkında 31 kişinin verdiği ifade bulunan C.U.'nun örgüt içinde 'İhsan', kimi örgütsel eylemlerde ise 'Ahmet' kod adlarını kullandığı tespit edildi.

Örgütün gizli haberleşme ağı Bylock kullanan C.U.'nun aynı zamanda örgüt içerisinde sadece mahrem imamların kullandığı operasyonel hat olarak tabir edilen iletişim modelini kullandığı öğrenildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda C.U.'nun Sancaktepe'de olduğu belirlendi. C.U., emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri biten C.U. sevk edildiği adliyede tutuklandı.


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