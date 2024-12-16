FETÖ'den aranıyordu: Eski 4. sınıf emniyet müdürü yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmaktan aranan eski 4. Sınıf Emniyet Müdürü Yusuf Lerik, Adana’da yakalandı.

FETÖ'den aranıyordu: Eski 4. sınıf emniyet müdürü yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 16.12.2024 - 10:05

Terör örgütü ‘FETÖ/PDY’ ile bağlantısı nedeniyle 2015’te meslekten ihraç edilen 4. Sınıf Emniyet Müdürü Yusuf Lerik, ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan tutuksuz yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi.

Örgütün gizli haberleşme programı olan ‘ByLock’ yazışmalarında adı geçtiği gibi daha önce yakalanan örgüt üyelerinin teşhis edip, hakkında ifade verdiği öğrenilen Yusuf Lerik’in, örgütün emniyet yapılanması içerisinde yer alıp, yine polislere yönelik örgütsel toplantılar düzenlediği öne sürüldü.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Yusuf Lerik’i Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi’nde evinin yakınlarında sokakta yürürken yakaladı.

Yusuf Lerik, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.


Etiketler: #FETÖ/PDY #fetö

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