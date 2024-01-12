FETÖ'den aranıyordu... Firari hükümlü Kahramanmaraş'ta yakalandı!

Yayınlanma: 12.01.2024 - 09:29

Güncelleme: 12.01.2024 - 09:29

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D.'nin (49) Onikişubat ilçesinde saklandığı bilgisine ulaşıldı.

Hükümlü, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı Motorlu Asayiş Timi tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen A.D., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.