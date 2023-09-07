FETÖ’den cezası bulunan eski emniyet müdürü yakalandı

Yayınlanma: 07.09.2023 - 09:48

Güncelleme: 07.09.2023 - 10:28

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Tarsus Terörle Mücadele ve İstihbarat Büro Amirliği ekipleri, terör örgütü FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı.

Yapılan çalışmada, Çamlıyayla ilçesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye, Bylock kullanıcısı, Bank Asya’da hesabı bulunan, FETÖ’nün toplantılarına katılan ve üst düzey yöneticisi olan eski 3. sınıf emniyet müdürü N.Y.'nin oturduğu tespit edildi.

Hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliyi yakalamak için operasyon gerçekleştiren ekipler, şahsı gözaltına aldı.

Yakalanan şüpheli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.