FETÖ’den cezası bulunan eski emniyet müdürü yakalandı

Mersin'de terör örgütü FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski 3. sınıf emniyet müdürü gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 07.09.2023 - 09:48
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Tarsus Terörle Mücadele ve İstihbarat Büro Amirliği ekipleri, terör örgütü FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı. 

Yapılan çalışmada, Çamlıyayla ilçesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye, Bylock kullanıcısı, Bank Asya’da hesabı bulunan, FETÖ’nün toplantılarına katılan ve üst düzey yöneticisi olan eski 3. sınıf emniyet müdürü N.Y.'nin oturduğu tespit edildi. 

Hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliyi yakalamak için operasyon gerçekleştiren ekipler, şahsı gözaltına aldı.

Yakalanan şüpheli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.


Player Alanı
Mersin fetö FETÖ/PDY Operasyon emniyet müdürü

İlgili Haberler

MSB duyurdu: 'Yunanistan sınırında 10'u FETÖ üyesi, 16 kişi yakalandı'

MSB duyurdu: 'Yunanistan sınırında 10'u FETÖ üyesi, 16 kişi yakalandı'
AKP'li Külünk’ten Ali Erbaş’a zor sorular: FETÖ ve PKK vurgusu

AKP'li Külünk’ten Ali Erbaş’a zor sorular: FETÖ ve PKK vurgusu
FETÖ'nün 'mütevelli heyeti' üyesi çiftlik evinde yakalandı

FETÖ'nün 'mütevelli heyeti' üyesi çiftlik evinde yakalandı

En Çok Okunan Haberler