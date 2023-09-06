FETÖ'nün 'mütevelli heyeti' üyesi, kapısı penceresi olmayan çiftlik evinde yakalandı
FETÖ’nün sözde Adana ve Mersin mütevelli heyeti üyesi olduğu öne sürülen, 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan, FETÖ’ye para toplayan şüpheli kapısı ve penceresi olmayan çiftlik evine çatıdan girilerek yakalandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ’nün Adana ve Mersin mütevelli heyeti üyesi olduğu öne sürülen, 2 yıl 1 ay da hapis cezasıyla aranan şüpheli Rüştü B.’nin (51) Yüreğir ilçesine bağlı Şıh Murat Mahallesi’nde bir çiftlik evinde saklandığını belirledi.
YAKALANDI
Polis bu tespit üzerine harekete geçti. Adrese geldiğinde çiftliğin kapısı ve penceresi olmadığını fark eden polis çatıdan girerek şüpheliyi yakaladı.
6 AY YETECEK GIDA MALZEMESİ BULUNDU
Evde yapılan aramada ise örgüt içinde kendini ispatlamış kişilere verilen 1 dolar, 6 ay yetecek gıda malzemesi ele geçirildi.
Ayrıca çiftliğe yeni telefon hattı ve internet çekildiği de belirlendi. Şüpheli sorgulanmak üzere emniyete getirildi. Şüphelinin Adana’nın en büyük kırtasiye toptancısı olduğu ve esnaftan terör örgütüne para topladığı iddia edildi.
Şüpheli ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.
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