MSB duyurdu: 'Yunanistan sınırında 10'u FETÖ üyesi, 16 kişi yakalandı'

Yayınlanma: 06.09.2023 - 17:04

Güncelleme: 06.09.2023 - 17:04

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından Yunanistan'a yasadışı yollarla geçmeye çalışan kişilere ilişkin açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 10’unun FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadeleri kullanıldı.