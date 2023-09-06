MSB duyurdu: 'Yunanistan sınırında 10'u FETÖ üyesi, 16 kişi yakalandı'
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a yasadışı yollarla geçmeye çalışan 10'u FETÖ üyesi, 16 kişinin sınırda yakalandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından Yunanistan'a yasadışı yollarla geçmeye çalışan kişilere ilişkin açıklamada bulundu.
Yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 10’unun FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadeleri kullanıldı.
Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 kişiyi yakaladı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 6, 2023
Yapılan incelemede şahıslardan 10’unun FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/s69GjoCY1R
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü yönetmen yüzmek için girdiği gölde boğularak öldü
- İstanbul'daki selde can kaybı yükseldi!
- Telefonunu açtı, havaya uçtu
- Madımak failinin cezası kaldırıldı
- Herkesin içinde damada kurşun yağdırdı!
- Aylar sonra masadaki krizi anlattı
- Sel İstanbul'u vurdu!
- İstanbul'da metro istasyonları kapatıldı
- Sorun ekonomik değil psikolojikmiş!
- Cumhuriyet'ten kamuoyuna açıklama