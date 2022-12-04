FETÖ'den ihraç askerler, tekneyle yurt dışına kaçarken yakalandı
İçişleri Bakanlığı, aralarında FETÖ soruşturması kapsamında kamudan ihraç edilen askeri personellerin de bulunduğu 9 kişinin, tekneyle yurt dışına kaçarken yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Aydın Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekipleri, ildeki FETÖ faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında; Didim ilçesi Sarıkum plajı mevkisi açıklarında 9 kişinin tekneyle yurt dışına kaçmaya çalıştığı belirlendi.
9 şüpheli, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler arasında, FETÖ soruşturması kapsamında görevlerinden ihraç edilmiş 2 üsteğmen, 2 astsubay ve 1 ilişiği kesilen askeri öğrenci olduğu tespit edildi. Şüpheliler, adli işlem yapılmak üzere Terörle Mücadele ekiplerine teslim edildi.
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