Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'da yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlüyü Kocasinan ilçesinde yakaladı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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