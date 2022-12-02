Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

AA
02 Aralık 2022 Cuma, 17:29
Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'da yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlüyü Kocasinan ilçesinde yakaladı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.


Kayseri fetö Fetö operasyonu

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