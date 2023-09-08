FETÖ'den kesinleşmiş hapis cezası olan iş insanı Faik Selçuk Kızılkaya yakalandı
Adana’da FETÖ’den 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan iş insanı yakalandı.
İş insanı Faik Selçuk Kızılkaya (50), Fetullahçı Terör Örgütü adına toplantılara katılıp bağış toplayıp finansal destek sağlamak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Adana Emniyete Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir yıldır firar olan iş insanı Faik Selçuk Kızılkaya’nın Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi’nde bir evde saklandığını tespit etti.
CEZAEVİNE KONULDU
Bunun üzerine ekipler eve operasyon düzenleyerek hükümlü FETÖ’cüyü yakaladı. İşlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine gönderildi.
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