FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması'na operasyon
Konya merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
Konya merkezli 6 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 10 şüpheliden 8'i gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri askeri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri belirlenen 2'si muvazzaf asker, biri ihraç, 6'sı emekli askeri personel ve bir öğretim görevlisi olmak üzere 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Konya merkezli 6 ilde tespit edilen adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.
Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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