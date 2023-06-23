Kocaeli ve İstanbul’da FETÖ operasyonu: 9 şüpheli adliyeye sevk edildi
Kocaeli ve İstanbul’da FETÖ/PDY’ye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY’nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 20 Haziran’da Kocaeli ve İstanbul’da operasyon düzenledi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Yapılan operasyonda haklarında ByLock tespitleri ve sabit hatlardan aranma kayıtları bulunan 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, Emniyet'te tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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