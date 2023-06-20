3 ilde FETÖ’nün finans kaynaklarına operasyon: 6 gözaltı

Diyarbakır merkezli 3 ilde gerçekleştirilen ‘Gazi Turgut Aslan’ operasyonunda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne finans sağlayan ve örgütün güncel yapılanmasında faaliyet yürüttükleri tespit edilen 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 20.06.2023 - 08:39
3 ilde FETÖ’nün finans kaynaklarına operasyon: 6 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne finansman sağlayan ve örgütün güncel yapılanmasında faaliyet yürütenlerin Antalya, Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep ve Zonguldak’ta FETÖ/PDY hükümlüleri ve yakınlarına kartsız işlem aracılığıyla PTT ve banka ATM’lerinden düzenli olarak para gönderdikleri, örgütün Diyarbakır ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi güncel yapılanmasında bulundukları tespit edildi.

Dün sabah saatlerinde Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adana’da eş zamanlı gerçekleştirilen ‘Gazi Turgut Aslan’ operasyonunda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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Adreslerde yapılan aramalarda, şüphelilerin örgütsel iletişimde kullandıkları değerlendirilen, 8 cep telefonu, 2 micro sd kart ile 34 bin 540 dolar ele geçirildi. Şüphelilerin Emniyet'teki işlemleri devam ediyor.


FETÖ/PDY fetö Operasyon

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