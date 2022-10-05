FETÖ'nün 'ev ağabeyine' 6 yıl 3 ay hapis
Örgüt üyelerinin çözümlenen ByLock yazışmalarında kendisinden "ağabey" olarak bahsedilen ve örgütsel sohbet toplantılarına katıldığı belirlenen tutuksuz sanık A.D. için karar verildi. Mahkeme, sanığı 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum etti.
Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "ev ağabeyi" olduğu iddia edilen sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanık A.D. ile avukatı katıldı.
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın öğrencilik yıllarnda FETÖ'ye ait evlerde kaldığını, örgüt üyelerinin çözümlenen ByLock yazışmalarında kendisinden "ağabey" olarak bahsedildiğini, "mahrem imam"ların talimatıyla "okulcu" ve en son "ev abiliği" yaptığını, örgütsel sohbet toplantılarına katıldığını belirtti.
Savcı ayrıca, sanığın dijital materyallerinde örgüt elebaşına ait fotoğraf ve yazıların bulunduğunu aktararak, A.D'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.
BERAATİNİ İSTEDİ
Sanık A.D. savunmasında, FETÖ üyesi olmadığını ve ByLock kullanmadığını ileri sürerek, "Örgütsel bir konumum yoktur. Suçlamaları reddediyorum. Beraatimi istiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.
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