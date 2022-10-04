Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ üyesi Edirne'de yakalandı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi yakalandı.
Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yurt dışına kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelilerinin bulunduğu istihbaratı edinilen otomobili Meriç yolu istikametinde durdurdu.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ DE GÖZALTINDA
FETÖ üyeliğinden dosyaları bulunan otomobildeki meslekten ihraç edilen pratisyen hekim E.E, öğretmen İ.A. ve R.C. yakalandı. Otomobil sürücüsü Y.K. ise göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 3'ü FETÖ üyesi 4 kişinin Emniyet'teki işlemleri devam ediyor.
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