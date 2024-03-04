Erzurum'da FETÖ operasyonu: 4 şüpheli adliyeye sevk edildi
Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.
Bu kapsamda örgütün askeri mahrem yapılanması içerisinde kod adı kullanıp gözcü konumunda faaliyet yürütenlere yönelik operasyon düzenledi.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aktif görevde bulunan polis memuru M.Ö, pratisyen hekim M.T, hemşire R.A. ile özel sektörde gazetecilik yapan H.K. gözaltına alındı.
Şüpheliler, Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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