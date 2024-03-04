Erzurum'da FETÖ operasyonu: 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

AA
Yayınlanma: 04.03.2024 - 17:11
Erzurum'da FETÖ operasyonu: 4 şüpheli adliyeye sevk edildi
Abone Ol google-news

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda örgütün askeri mahrem yapılanması içerisinde kod adı kullanıp gözcü konumunda faaliyet yürütenlere yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aktif görevde bulunan polis memuru M.Ö, pratisyen hekim M.T, hemşire R.A. ile özel sektörde gazetecilik yapan H.K. gözaltına alındı.

Şüpheliler, Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


İlgili Haberler

Erzurum 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Erzurum da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

Erzurum 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Erzurum da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
358 takım arasında tek: Erzurumspor, dünya devlerini geride bıraktı

358 takım arasında tek: Erzurumspor, dünya devlerini geride bıraktı
Erzurum'da feci kaza... Ölü ve yaralı var!

Erzurum'da feci kaza... Ölü ve yaralı var!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

TİP’in adayından Maçoğlu’na eleştiri: ‘Rekabet görüntüsüne gerek var mıydı?’

TİP’in adayından Maçoğlu’na eleştiri: ‘Rekabet görüntüsüne gerek var mıydı?’
Alper Gezeravcı’nın mikroalg deneyinden ilk sonuç alındı

Alper Gezeravcı’nın mikroalg deneyinden ilk sonuç alındı
Erdoğan taklidi yapan Muhammed Nur Nahya ve Yellowossi'nin atışması gündem oldu: 'A Haber'de yine fırlıyoruz aya!'

Erdoğan taklidi yapan Muhammed Nur Nahya ve Yellowossi'nin atışması gündem oldu: 'A Haber'de yine fırlıyoruz aya!'
Obez kedi ‘Şiraz’ pilates yaparak ve yüzerek zayıflıyor!

Obez kedi ‘Şiraz’ pilates yaparak ve yüzerek zayıflıyor!
İmamoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' çıkışı: 'Buradan ilan ediyorum...'

İmamoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' çıkışı: 'Buradan ilan ediyorum...'
Galatasaray – Fenerbahçe Süper Kupa maçının saati değişti!

Galatasaray – Fenerbahçe Süper Kupa maçının saati değişti!
Sultangazi'de dehşet: Hayır yemeği yapanlara silahlı saldırı! Suç örgütü lideri Volkan Rençber ayrıntısı...

Sultangazi'de dehşet: Hayır yemeği yapanlara silahlı saldırı! Suç örgütü lideri Volkan Rençber ayrıntısı...
Kurtlar Vadisi’nin Kılıç’ı Atilla Olgaç’ın son halini görenler tanıyamadı! Büyük değişimi şaşırttı…

Kurtlar Vadisi’nin Kılıç’ı Atilla Olgaç’ın son halini görenler tanıyamadı! Büyük değişimi şaşırttı…