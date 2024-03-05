FETÖ’den yargılanan eski rektör Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun beraat etti

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan hakkında dava açılan eski Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun beraat etti.

İHA
Yayınlanma: 05.03.2024 - 15:48
FETÖ’den yargılanan eski rektör Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun beraat etti
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İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun ile avukatı duruşma salonunda yerini aldı. Mahkemede tanık olarak ifade veren A.M.G, sanığın FETÖ ile ilişkisi olduğuna dair bir bilgisinin olmadığını ve sanığı hiçbir zaman örgütsel bir faaliyette bulunurken görmediğini söyledi.

Sanık avukatı ise müvekkilinin FETÖ ile bağlantılı olmadığını, aslında gerçek mağdurun müvekkili olduğunu iddia etti.

Cumhuriyet savcısı mütalaasının hazır olduğunu, sanığın FETÖ üyesi olduğu kanaatine vardığını ifade etti ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis cezası istedi. Sanık Hoşcoşkun, son sözünde kendisine iftira atıldığını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, aradan sonra kararını verdi ve sanığı suçsuz buldu.


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