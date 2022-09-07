FETÖ'nün 'hacamatçı' mahrem imamının tahliye talebine ret kararı
FETÖ/PDY'nin 'jandarma mahrem yapılanmasında yönetici olduğu iddiasıyla arandığı sırada yurt dışına kaçmak isterken, Muğla Köyceğiz'de yakalanan, 'hacamatçı' mahrem imam Mehmet Sağlam'ın tahliye talebi, mahkeme tarafından reddedildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin 'Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanması'na yönelik soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan Mehmet Sağlam'ın evine 3 Kasım 2021'de operasyon düzenlenmiş ancak evinde bulunammıştı.
HACAMAT İÇİN GİTMİŞLER
Polisler, bina giriş- çıkış güvenlik kameralarını kontrol ettiklerinde, FETÖ soruşturması kapsamında daha önce görevden ihraç edilen eski binbaşılar Ali A. ile Sancar G.'nin, Sağlam'ı ziyaret ettikleri belirlendi. İfadelerine başvurulan Ali A. ve Sancar G., sağlık sorunları yaşadıkları için Sağlam'ın evine hacamat yaptırmak amacıyla geldiklerini ileri sürdü.
'Jandarma mahrem yapılanması'nda sözde yönetici pozisyonunda olduğu tespit edilen Mehmet Sağlam, 23 Aralık 2021'de yurt dışına kaçma hazırlığındayken, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yakalanıp, tutuklandı. Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılan Mehmet Sağlam, hakim karşısına çıkarıldı.
TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ
Sanık Sağlam, avukatının değiştiğini, bu nedenle savunmasını sonraki celse yapmak istediğini söyledi. Tutukluluk durumuyla ilgili savunmasını yapan Sağlam, "Yaşadığım sağlık problemleri ve ailevi durumumdan dolayı tutuksuz yargılanmak istiyorum. Kaçma şüphem yoktur. Dosyada toplanacak delil de kalmamıştır. Adli kontrol şartıyla tahliyemi talep ediyorum" dedi. Avukat da müvekkilinin tahliyesini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
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