Firari FETÖ hükümlüsü, Trabzon'da yakalandı
Trabzon'da, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) hükümlüsü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G'nin saklandığı adres tespit edildi.
EVDE SAKLANIYORMUŞ
Ekiplerin takibi sonucu düzenlenen operasyonda S.G, saklandığı evde yakalandı.
Gözaltına alınan hükümlü, Emniyet'teki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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