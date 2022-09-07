Firari FETÖ hükümlüsü, Trabzon'da yakalandı

Trabzon'da, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) hükümlüsü yakalandı.

AA
07 Eylül 2022 Çarşamba, 11:29
Firari FETÖ hükümlüsü, Trabzon'da yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G'nin saklandığı adres tespit edildi.

EVDE SAKLANIYORMUŞ

Ekiplerin takibi sonucu düzenlenen operasyonda S.G, saklandığı evde yakalandı.

Gözaltına alınan hükümlü, Emniyet'teki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.


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