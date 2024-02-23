FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanması soruşturması: Çok sayıda gözaltı kararı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İHA
Yayınlanma: 23.02.2024 - 08:39
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanması soruşturması: Çok sayıda gözaltı kararı!
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada, örgütün mahrem hizmetler olarak adlandırılan yapılanmasıyla irtibatı oldukları ve kontörlü sabit hatları kullanarak örgütün "sivil imamları"yla iletişim sağladıkları tespit edilen 15 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilmiş 5 subay, 1 astsubay, 1 askeri öğrenci ile 8 sivil hakkında gözaltı kararı verildi.


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