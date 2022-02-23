FETÖ'nün 'imamı'na 24 yıl 9 ay hapis

23 Şubat 2022 Çarşamba, 13:22

FETÖ/PDY'nin sözde 'Kayseri bölge imamı' olduğu belirtilen Serdal Karakurt, firari durumdayken, 10 Ekim 2020'de Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde polisin düzenlediği operasyonla saklandığı evde yakalandı.

Evde yapılan aramada, yüklü miktarda para ele geçirildi. Sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanan Karakurt hakkında, 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'terörizmin finansmanı' suçlarından dava açıldı.

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Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Karakurt ve avukatı katıldı. Savcının esas hakkında mütalaasına karşı savunma yapması için sanık Karakurt’a söz verildi. Hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia eden Karakurt, suçsuz olduğunu ve beraatini talep etti. Sanık avukatının savunmasının ardından mahkeme kararını açıkladı. Buna göre, sanık Karakurt, 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 19 yıl 6 ay, 'resmi belgede sahtecilikten' suçundan ise 5 yıl 3 ay olmak üzere toplam 24 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karakurt, 'terörizmin finansmanı' suçundan ise beraat etti. Karakurt'un kararla birlikte tutukluluk halinin devamına karar verildi.