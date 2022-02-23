FETÖ'nün 'imamı'na 24 yıl 9 ay hapis
FETÖ/PDY'nin sözde 'Kayseri bölge imamı' olduğu belirtilen Serdal Karakurt, 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' ile 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından 24 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
FETÖ/PDY'nin sözde 'Kayseri bölge imamı' olduğu belirtilen Serdal Karakurt, firari durumdayken, 10 Ekim 2020'de Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde polisin düzenlediği operasyonla saklandığı evde yakalandı.
Evde yapılan aramada, yüklü miktarda para ele geçirildi. Sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanan Karakurt hakkında, 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'terörizmin finansmanı' suçlarından dava açıldı.
TAKDİR İNDİRİMİ UYGULANMADI
Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Karakurt ve avukatı katıldı. Savcının esas hakkında mütalaasına karşı savunma yapması için sanık Karakurt’a söz verildi. Hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia eden Karakurt, suçsuz olduğunu ve beraatini talep etti. Sanık avukatının savunmasının ardından mahkeme kararını açıkladı. Buna göre, sanık Karakurt, 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 19 yıl 6 ay, 'resmi belgede sahtecilikten' suçundan ise 5 yıl 3 ay olmak üzere toplam 24 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karakurt, 'terörizmin finansmanı' suçundan ise beraat etti. Karakurt'un kararla birlikte tutukluluk halinin devamına karar verildi.
İlgili Haberler
- FETÖ'nün Büyükelçi Karlov suikastında yeni gelişme
- Öğretmenler de aralarında: Mersin'de gözaltına alınan 12 FETÖ şüphelisi adliyede
- Adalet nerede?: FETÖ ‘gitti’ kumpasları devam ediyor
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'İzinli' çakarlı araçlarla düğün konvoyu
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
En Çok Okunan Haberler
- Trabzonsporlu futbolcuda dikkat çeken ayrıntı
- Uluslararası basın krizi nasıl gördü?
- Ailesinde kolon kanseri olanlar dikkat!
- Dolarda son ayların zirvesi
- Beyin uyarımı tedavisi çoğu hastalık için umut vadediyor
- 'Cilt mikrobiyotası' dengesizliği bağışıklığı etkiliyor
- YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!
- İonesco’nun notları
- Huzursuz Pessoa anlatıyor!
- Yatıştıran duygularla. Fitzgerald!