FETÖ'nün 'izdivaç sorumlusu' yakalandı

Kastamonu'da FETÖ'nün "izdivaç sorumlusu" olduğu öne sürülen şüpheli yakalandı.

AA
28 Kasım 2022 Pazartesi, 12:23
FETÖ'nün 'izdivaç sorumlusu' yakalandı
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Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan E.S'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

CEZAEVİNE KONULDU

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı, "bölge talebe mesulü" ve "kadın izdivaç sorumlusu" olduğu belirlenen E.S, kent merkezinde yakalandı.

E.S, işlemlerin ardından cezaevine götürüldü.


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