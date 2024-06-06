İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 9 şüpheli yakalandı

İzmir ve Balıkesir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 06.06.2024 - 09:26
İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 9 şüpheli yakalandı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun FETÖ'ye yönelik soruşturmalarında isimleri geçen, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, ByLock kullanan ve bu içeriklerde isimleri geçen, Bank Asya artan ve şüpheli işlem bilgileri tespit edilen 11 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

Polis ekipleri, İzmir merkez ilçeleri, Torbalı ve Kemalpaşa ile Balıkesir'de düzenledikleri operasyonda 9 kişiyi gözaltına aldı.

Firari 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.


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