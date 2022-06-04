FETÖ'nün mülki idare yapılanmasına operasyon: 38 gözaltı

04 Haziran 2022 Cumartesi, 17:12

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ terör örgütünün mülki idare yapılanmasına yönelik gerçekleştirdiği çalışma sonucu 42 mülki idare amirine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Yakalanarak gözaltına alınan mülki idare amirlerinden mevcutlu olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 21 şüpheli adli kontrol kararıyla, 8 Şüpheli de yurtdışı çıkış yasağı ve ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden Mehmet Fatih K., Menderes T., Mehmet K., Muhammet Furkan S., Hamza Ö., Hasan G., Mehmet, Ali G., Coşkun Ö. ve Sinan A. isimli şahısların ise tutuklanarak Sincan Cezaevi’ne teslim edildiği belirtildi.