Sınırda 1'i FETÖ üyesi 3 kişi yakalandı

Yayınlanma: 05.09.2023 - 11:35

Güncelleme: 05.09.2023 - 11:35

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Yunanistan sınırından Türkiye’ye girmeye çalışan 3 kişi yakaladığını duyurdu. Bakanlığın açıklamasında yakalanan kişilerden bir tanesinin terör örgütü FETÖ üyesi olduğu belirtildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 3 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.