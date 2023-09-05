Sınırda 1'i FETÖ üyesi 3 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan yasa dışı yollarla Türkiye’ye girmeye çalışan 1'i FETÖ üyesi, 3 kişinin hudut birlikleri tarafından yakalandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Yunanistan sınırından Türkiye’ye girmeye çalışan 3 kişi yakaladığını duyurdu. Bakanlığın açıklamasında yakalanan kişilerden bir tanesinin terör örgütü FETÖ üyesi olduğu belirtildi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 3 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.
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