Sınırda 1'i FETÖ üyesi 3 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan yasa dışı yollarla Türkiye’ye girmeye çalışan 1'i FETÖ üyesi, 3 kişinin hudut birlikleri tarafından yakalandığını duyurdu.

DHA
Yayınlanma: 05.09.2023 - 11:35
Sınırda 1'i FETÖ üyesi 3 kişi yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Yunanistan sınırından Türkiye’ye girmeye çalışan 3 kişi yakaladığını duyurdu. Bakanlığın açıklamasında yakalanan kişilerden bir tanesinin terör örgütü FETÖ üyesi olduğu belirtildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 3 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.


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