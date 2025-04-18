İzmir merkezli 5 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: Çok sayıda gözaltı!

İzmir merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki gizli yapılanmasına yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir merkezli 5 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: Çok sayıda gözaltı!
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AA
Yayınlanma: 18.04.2025 - 08:58

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri değerlendirilen, ifade ve teşhislerde adı geçen, ankesörlü-kontörlü sabit hatlardan arandıkları tespit edilen ve KHK ile kapatılan askeri okullardan ilişiği kesilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

10 GÖZALTI

İzmir merkezli Ankara, İstanbul, Kocaeli ve Antalya'da düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Etiketler: #fetö #Operasyon

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