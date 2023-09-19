FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 9 kişi gözaltına alındı!
İzmir merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasında asker ve sivillere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
İl Jandarma Komutanlığı İzmir merkezli 7 ilde düzenlediği eşzamanlı baskınlarla aralarında 1'i muvazzaf 3 asker ile 6'sı darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere 9 şüpheliyi yakaladı.
Şüpheliler hakkında, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin açıkça delil kabul ettiği, tesadüfle açıklanmayacak şekilde, örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/ kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere, örgüt mensubiyetlerine dair başkaca deliller bulunduğu bildirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
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