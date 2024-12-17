FETÖ/PDY üyesi hakkında tutuklama kararı!

Balıkesir'in Karesi ilçesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan bir kişi yakalandı.

FETÖ/PDY üyesi hakkında tutuklama kararı!
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İHA
Yayınlanma: 17.12.2024 - 14:10

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince savcılık koordinesinde yürütülen çalışmada FETÖ/PDY üyesi olduğu belirlenen bir kişi Karesi ilçesinde gözaltına alındı.

Soruşturması tamamlanan şüpheli sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği, suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla çalışmaların aralıksız olarak devam ettiği bildirildi.


Etiketler: #FETÖ/PDY #Soruşturma #tutuklandı #Balıkesir

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